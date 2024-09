France : Les prix de l'aérien continuent de baisser durant l'été

Le prix des billets d’avion au départ de France s’intensifie, à hauteur de -5,4% par rapport au mois de juillet 2023, la chute la plus importante concerne les outre-mer (-7,4%).



Les îles antillaises connaissent le plus fort repli (- 9,1%).



Depuis le début de l'année, l'évolution des billets, toutes destinations confondues, est de l'ordre de 0%.



Au niveau du réseau court-courrier depuis la France, la dégringolade des prix s’accentue vers l’Espace Économique Européen (-10,3 %), elle est contrôlée ailleurs.



Sur le long-courrier, la région Asie-Pacifique est celle qui connait la plus importante baisse (- 12,3 %), loin devant le Moyen-Orient (- 8,4 %), l’Afrique (- 7,0 %) et vers l’Amérique Latine (- 5,2 %).



Malgré des capacités très importantes et une offre low cost, la desserte de l'Amérique du Nord l'évolution tarifaire stagne (- 0,6 %).