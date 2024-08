Bilan été : les TO ont-ils frôlé la catastrophe ? 🔑

" Pour beaucoup de tour-opérateurs, les chiffres positifs que nous avons enregistrés en juin et juillet sont liés à FTI.



La disparition d'une entreprise qui réalisait 180 millions d'euros en France ça impacte le marché et fait gagner des points aux concurrents.



Les clients se sont reprotégés sur l'Espagne et la Grèce. Nous avons récupéré pas mal de produits de ce TO pour les proposer rapidement aux agences de voyages, " dévoile Philippe Sangouard.



Worldia a ressenti les mêmes répercussions.



Le TO techno affichera une nouvelle fois une croissance insolente autour des 20%, sur la saison estivale. Pour Erwan Corre, l'arrière-saison est au beau fixe, aucun nuage à l'horizon... pour le moment.



" Nous observons une surcompensation des départs en septembre.



La géopolitique n'influence plus vraiment la prise de décision des clients. Ces questions font partie du quotidien maintenant, puis un sujet en chasse un autre.



L'inflation ne pose plus de problème non plus, puisque la hausse ralentit et le moral est même plutôt bon grâce aux JO, " positive, le cofondateur de Worldia.



Septembre et octobre s'annoncent radieux en raison des groupes, que ce soit pour ÔVoyages, ou l'ensemble des acteurs interrogés.



Les clients ont préféré différer leurs départs. Finalement l'été maintenant ça démarre en mai, pour faire une pause en juillet, reprendre en août et s'arrêter en octobre.



" L'arrière-saison sera absolument magnifique. Les taux de croissance sont à deux chiffres. Les positions se sont prises très rapidement en 2024.



Nous partons pour faire mieux que 2023 et c'est un exploit, " se réjouit René-Marc Chikli.