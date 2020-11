France : allons-nous devoir présenter un test PCR négatif pour aller skier ?

Ainsi à l'image d'un voyage dans les territoires d'outre-mer, les touristes devront montrer patte blanche, mais la gestion de l'épidémie sera l'enjeu majeur, avec ou sans neige.



A l'heure, actuelle la priorité étant de pouvoir accueillir du monde et le plus possible lors des prochaines vacances.



" Le gouvernement doit nous permettre d'accueillir ces vacanciers, en tout cas tout est fait pour. Nous y travaillerons jusqu'au bout, pour l'activité soit bien présente en montagne, " explique le DG de l'ANMSM.



Il faut dire que l'enjeu est de taille, car ces vacances sont primordiales à la survie de nombreux acteurs et de territoires entiers. Les fêtes de fin d'année représentent 10 millions de vacanciers, dont 30% de clientèles étrangères.



" Elles génèrent 10 milliards de retombées économiques, pour 120 000 emplois, sans parler de ceux indirects. Cette période a des répercussions considérables. "



Celle-ci ne sera pas présente c'est dorénavant une quasi-certitude, les Français auront toute l'attention des territoires. Il faudra pour certaines stations réamorcer un dialogue avec les skieurs tricolores, jusque là délaissés faute de portefeuilles assez conséquents pour occuper les palaces.



Une chose est sûre dans cet océan blanc d'incertitude, le ski alpin sera bien au programme. Malgré les fortes affluences sur les pentes damées, nul ne veut faire l'impasse sur le sport roi.



" Toutes les activités sont envisagées. Bien évidemment, il y aura peut être moins ou pas de festivités et d'animations en soirée.



Nous essayons d'améliorer les dispositifs ayant permis la réussite de la saison estivale," conclut Joël Retailleau, le directeur général de l'association.



Il sera important aussi d'aborder le sujet de la lutte de l'épidémie en cas de cluster ou de propagation de l'épidémie sur place, puisque les stations sont des petits villages bien souvent sans hôpitaux.



Et alors que les urgences ou les médecins seront occupés à soigner les jambes cassées ou les ligaments croisés, comment seront traités les patients atteints de la covid-19 ?



Une question que devra traiter le gouvernement.