France : bientôt un "titre de transport unique" ?

Pour aller vers toujours plus de simplification, nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape de notre projet de titre unique de transports en testant notre solution à l’échelle interrégionale.



Je remercie les régions Normandie, Pays de la Loire et Centre Val de Loire et les autorités organisatrices de la mobilité locale pour leur mobilisation dans cette expérimentation, qui doit ouvrir la voie à une généralisation à l’échelle nationale.

Cette expérimentation s’inscrit dans la continuité des efforts engagés de longue date par la Région Normandie dans le cadre de ses compétences pour favoriser une mobilité la plus simple, la plus économique et la plus respectueuse de l’environnement possible.



C’est notamment ce que nous mettons en œuvre sur notre territoire avec la carte multimodale Atoumod qui permet aux Normands de voyager facilement en car et en train en Normandie et vers Paris ainsi que sur tous les réseaux urbains et interurbains partenaires (bus, tramway…). Nous acceptons aussi les titres urbains de plusieurs territoires sur notre réseau NOMAD Train.



Au-delà de ce que la Normandie fait déjà chez elle et avec ses voisins, cette démarche doit permettre, en interfaçant et intégrant les systèmes billettiques des Régions, que les Français et les visiteurs de nos territoires puissent organiser un déplacement en train à travers la France en un seul geste.

