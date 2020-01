France : eDreams ODIGEO intègre l’hôtellerie dans l’abonnement Prime

eDreams ODIGEO vient d'annoncer l’intégration de son catalogue de 2,1 millions d’hôtels pour les abonnés de Prime en France.



Pour rappel, la France a été le premier marché à introduire Prime auprès de ses clients. C'est désormais aussi le premier pays à bénéficier de l'offre hôtelière dans le cadre du programme de fidélité.



Les clients Prime bénéficient ainsi de réductions jusqu'à -50% sur son catalogue d'hôtels et ils pourront réserver une nuit d’hôtel, ou un vol ou les deux.



Le nombre d’abonnés Prime a augmenté de 38% (en France, Italie, Allemagne et Espagne) entre le premier semestre et le second semestre de l’exercice 2020, soit 125 000 nouveaux abonnés.



Le programme compte ainsi aujourd’hui 450 000 abonnés (au second semestre de l’exercice 2020) selon les chiffres publiés par eDreams ODIGEO. Objectif affiché par le groupe : atteindre deux millions de membres d’ici 2023.



Benoît Crespin, Country Director France d’eDreams ODIGEO a précisé dans le communiqué de presse : "L'engagement des membres Prime démontre que ce modèle est aujourd’hui adapté à la demande des voyageurs, en effet eDreams ODIGEO constate une meilleure conversion de ses clients Prime avec une croissance de 50% de leurs visites sur les sites Opodo, Go Voyages et eDreams".