eDreams ODIGEO : "nous sommes en train de devenir une entreprise d'abonnement"

Cette baisse des revenus par rapport à ceux constatés avant la pandémie s'explique par une " demande disproportionnée pour les vols de courte distance, " moins rémunérateurs.



Le Cash EBITDA a été multiplié par 5 pour atteindre 16,2 millions d'euros au 2e trimestre de l'exercice 2022.



Pendant ce temps, la trésorerie se situe à 144 millions d'euros à la fin du mois de septembre 2021, " elle a jamais été menacée " analyse le communiqué.



eDreams ODIGEO se félicite aussi de voir le nombre d'abonnés Prime se fixer à 1 729 000 membres ,soit une hausse de 1 065 000 par rapport au 2e trimestre de l'exercice 2021. Prime atteignant une part de 39 % dans les réservations de vols.



Et l'entreprise de viser les 7,25 millions de membres dans les quatre prochaines années.



" Nous sommes en train de devenir une entreprise d'abonnement. Prime doit devenir le principal moteur de croissance grâce à une base de consommateurs plus loyale et moins risquée et à un modèle économique plus prévisible et durable, " dévoile le document.



Le bénéfice net ajusté est toujours dans le rouge, avec une perte de 12,2 millions d’euros au 2e trimestre de l’exercice 2022, contre 19,3 millions d’euros, il y a un an.