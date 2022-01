eDreams ODIGEO : augmentation de capital de 75 M€

Dana Dunne, CEO, a commenté la levée de fonds réalisée avec succès : "Nous sommes ravis du soutien que les actionnaires nouveaux et existants nous ont apporté(...) Les fonds supplémentaires offrent une plus grande flexibilité financière et renforcent davantage un bilan déjà solide.



Ensemble, ils nous permettront d'accélérer le développement de notre produit d'abonnement Prime, qui connaît une croissance rapide, de saisir d'autres opportunités de croissance et de renforcer notre positionnement en tant que l'une des entreprises de voyage les plus importantes et les plus innovantes au monde. (...)".