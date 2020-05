France : la fréquentation des domaines skiables a chuté de 16% lors de la saison 2019/2020

Si personne ne sait encore comment, les Français pourront voyager cet été et profiter des plages, l'heure des bilans a sonné du côté des stations de ski Hexagonales.



Entre un enneigement capricieux, une météo délicate et une pandémie ayant mis fin prématurément à la saison, les comptes sont dans le rouge pour les domaines skiables.



Avant le 14 mars 2020, la fréquentation était en baisse de 2%, par rapport à l'année précédente.



Le 1er foyer de l'épidémie recensé aux Contamines-Montjoie et le confinement n'ont fait qu'accentuer cette perte qui s'établirait à 19% sur l'ensemble de la saison.



Si la fréquentation est en baisse, les domaines ont quand même connu une semaine du Nouvel An nettement supérieur à l'année dernière.



Dans le même temps, les massifs n'ont pas été tous touchés à la même échelle, car la Haute-Savoie et l'Isère-Drôme s'en sortent le mieux (-10%) alors que les Vosges (-57%) et le Jura (-45%) ont connu un hiver relativement difficile.



Ce n'est pas tout, car les petits domaines (-25%) et les très grands (-20%) sont ceux qui ont connu les plus grandes pertes de fréquentations.



Pour favoriser l'activité et la circulation routière lors de la prochaine saison hivernale les Domaines Skiables de France proposent de détacher les Hauts de France de la zone B pour les raccrocher à la zone A.



Cette proposition permettra de soulager le Massif des Vosges qui doit accueillir l’Est de la France sur seulement 15 jours de vacances d’hiver.