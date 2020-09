France : les activités de pleine nature tirent leur épingle du jeu cet été

D’après un sondage effectué auprès de 1000 personnes, 53% des Français sont partis en juillet et en août (contre 71% en 2019). Parmi eux la quasi totalité est resté en France (94%).



Concernant la clientèle étrangère, si les marchés lointains ont été absents, dès début juillet, certains marchés européens de proximité ont marqué leur retour : Belges, Néerlandais et Suisses.



En revanche, la fréquentation des clientèles italienne et espagnole a marqué un net recul par rapport à 2019. Quant à la fréquentation des Britanniques et des Allemands, elle a été très fortement impactée, notamment pour les premiers par la réinstauration d’une quatorzaine pour le retour sur le territoire britannique.



Dans de nombreux territoires, les locations de vacances ont été plébiscitées (Occitanie, Normandie, Ardèche, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Pays de la Loire ou encore en Ile-de-France).



En revanche, la majorité des répondants annoncent une tendance plutôt à la baisse pour l’hôtellerie et les campings avec en particulier une tendance observée par plusieurs territoires d’une désaffection pour les emplacements nus.