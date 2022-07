François Huet : des candidats aux Césars "surprenants" et "qui questionnent vraiment l'impact"

L'homme aux 1000 casquettes. Il fait partie de différentes associations et collectifs engagés dans le tourisme durable, fait du conseil dans la transition des entreprises du tourisme, produit et anime des podcasts...



Mais avant cela, François Huet était dans l'hôtellerie. Aux Maldives, c'est un directeur engagé, dont l'établissement accueillait un programme de recherche sur la régénération du corail et la préservation des tortues. Le premier laboratoire marin dans un 5 étoiles, avec pour objectif de transmettre.



Résultat ? « Ma plus belle récompense, c'est quand des employés, à travers la connaissance partagée, sont devenus des leaders, des initiateurs de la préservation de l'environnement chez eux, sur leur île. Là, mon métier avait vraiment du sens » .



Le voyage responsable, c'est aussi « intégrer les richesses particulières à un territoire, une culture, qu'on transmet avec humilité. C'est un moment d'accueil et de partage. » .