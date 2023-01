François Piot : les Réseaux avec les meilleurs vendeurs, rafleront la mise 🔑

TourMaG - Cette difficulté à travailler avec les tour-opérateurs vous pousse à relancer le sur-mesure ?



François Piot : Nous l'avions arrêté pendant la covid. Puis nous avons vécu une situation compliquée en prenant le risque aérien. Désormais nous allons remettre l'accélérateur sur le voyage sur-mesure.



D'une façon générale, cela nous pousse vers plus de service et conciergerie. Nous fidélisons mieux les clients. Nous ne sommes pas sur la conquête de nouveaux clients, mais sur un objectif de fidélisation.



Nous voulons la conserver la nouvelle clientèle que nous voyons débarquer dans les agences,



TourMaG - Tout va bien, mais quid de l'activité autocariste ?



François Piot : C'est un monde totalement différent par rapport à la distribution. Nous sommes sous le coup de la pénurie de conducteurs, des charges qui explosent de partout (assurance, énergie, carburant, etc).



Le marché existe, mais la question c'est : est-ce que les PME vont rester sur ce marché ? Les marges se sont effondrées, il est nécessaire d'avoir les reins solides. Il y a 3 multinationales qui sont 3 entreprises d'Etat dans le secteur. Elles ont déjà une majorité du transport en France.



TourMaG - Et concernant, l'activité autocariste tour-opérating ?



François Piot : Ce n'est pas terrible.



L'année 2022 n'a pas été bonne, car la clientèle âgée a du mal à retrouver le goût du voyage. C'est l'un des secteurs qui est le moins bien reparti en 2022 et qui peine encore en 2023.



L'année dernière nous étions à 50% des volumes de 2019, et cette année nous ferons un peu mieux. Je ne sais pas si nous allons retrouver un jour les volumes pré-covid.



J'identifie deux secteurs en difficulté : les voyages en autocar pour les adultes et ceux pour les scolaires (voyages linguistiques).