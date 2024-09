" Dans tous les dossiers que j'ai consulté, je vois passer la même explication de la part des agents de voyages : la pression managériale.



Les équipes ont des objectifs à remplir et parfois ils sont tels qu'ils ont recours à ce genre de supercherie, pour les satisfaire. Ils se sont mis dans de sales draps, certes, mais il faut aussi comprendre leur quotidien.



Plusieurs fois par semaine, ils reçoivent des mails, pour leur annoncer le classement des meilleures agences, leur rappeler les objectifs, les tancer, etc. C'est une forme de harcèlement, ni plus ni moins, " poursuit-il.



Nous avons pu parcourir quelques comptes rendus de réunions de la CPPNI).



Les salariés qui pour certains avaient des appréciations particulièrement élogieuses de leur direction et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, ont justifié le recours à cette arnaque par la grande pression mise au quotidien par les responsables.



Ils voulaient atteindre " les objectifs de fidélisation " qui leur étaient demandés.



" Les briefs hebdomadaires répétitifs, avec demande systématique de PDA... plus des points à mi-semaine, conduit, à la frayeur du samedi soir, pour savoir dans quelle case on sera mis le lundi matin.



Vous ajoutez aussi les tableaux rouges, puis les phrases du style "ce n'est pas une option" ou "aucune agence en dessous de 70%" (taux de fidélité ndlr).



Nous sommes dans une société avec la culture du classement. Cette pression nous a conduit effectivement à prendre la mauvaise décision et donc à faire de mauvais choix, " s'est défendu une responsable d'agence dans un dossier que nous avons pu consulter.



Et les quelques mails dont nous avons pris connaissance témoignent d'un management oppressant, voire toxique, sur la thématique de la fidélisation et donc de l'usage du programme par les clients.



b[Un agent de voyages stipule que l'instruction d'utiliser des cartes fictives n'émanait pas de son responsable du point de vente, mais d'une strate plus élevée de la hiérarchie, sans vouloir dénoncer quiconque.



Il rapporte que pour éviter toute remontrance de la Direction, une carte était scotchée sur l'écran d'ordinateur de l'agence, afin de gonfler artificiellement le taux.