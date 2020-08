French bee a accueilli son 4ème A350-900

French bee a réceptionné le 20 août dernier à Orly son quatrième A350-900, immatriculé F-HREN. C’est pratiquement trois ans, jour pour jour, après son premier vol en A350-900 vers La Réunion, que la compagnie opère le premier vol commercial de son tout nouvel appareil, toujours à destination de La Réunion.



Il a décollé le 21 août à 19h55 de l’aéroport de Paris-Orly 4 avec à son bord 367 passagers pour arriver à la Réunion le lendemain.



Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee, souligne : « L’ensemble des équipes de French bee tient avant tout à remercier chaleureusement les 800 000 clients qui ont choisi notre compagnie pour effectuer la liaison entre l’hexagone et l’île de La Réunion depuis maintenant 3 ans.



Nos quatre A350-900 sont aujourd’hui les appareils les plus confortables et les plus efficients pour effectuer ce voyage de plus de 11 heures de vol en direct. Pour célébrer ces 3 années de présence, nous allons lancer 3 semaines de ventes Flash avec des promotions disponibles pour les passagers inscrits à notre newsletter : Rendez-vous sur frenchbee.com ! »