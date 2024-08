Les changements survenus dans la structuration du transport aérien ces vingt dernières années, tendant à̀ la massification de sa clientèle, contribuent à̀ une mutation inédite de l’image du secteur.Désormais plutôt composée d’une mosaïque d’inconforts, de sièges trop étroits, de personnel navigant sous payé, de suppléments tarifaires incessants, de plateaux repas médiocres et payants... le tout au départ d’aéroports excentrés, limités à des salles maussades... le nouvel aérien a perdu de son lustre.Le low-cost pour sa part qui vient répondre à une demande utilitaire et économique, en effaçant le superflu, a fait voler en éclats les dernières paillettes du secteur. De plus, le danger terroriste s’étant invité à bord des avions et dans les aéroports, a introduit la peur et un flot de nouvelles contraintes pour le voyageur difficilement supportables : contrôles tatillons, attentes, fouilles, confusion, production de formulaires numériques improbables. Le tout sur fond de brèves, cohues, retards que la technologie dopée par l’intelligence artificielle parvient à̀ signifier au voyageur, via ses applications, mais sans pour autant être capable de les combattre.Le spectre des 8 milliards de passagers en 2050 ne redore pas non plus le blason d’un mode de transport dont l’opinion sait les conséquences sur les émissions de gaz à effets de serre et commence à savoir les nuisances sur la santé des passagers à l’intérieur des cabines..., elle ne constitue pas un rêve de substitution pour une classe moyenne qui ne pourra jamais en payer le prix !Restent les appareils solaires ou électriques qui, bien que très loin d’être vulgarisés, commencent à s’inscrire dans le futur instable de l’aérien. Reste surtout la sécurité de ce mode de transport qui, malgré́ quelques catastrophes spectaculaires, amplement médiatisées, parvient à̀ braver les à priori et à faire valoir cette formidable qualité́.Restent enfin les prouesses accomplies par certains aéroports internationaux, villes dans la ville, dont l’aéroport de Singapour est le meilleur exemple : façades végétalisées, centres de wellness, musées, restauration gastronomique et surtout shopping !Suffiront-ils à contrer les risques que court Icare ? Et puis, qu’on le veuille ou non, restent despour continuer de briller un peu dans un ciel maussade !