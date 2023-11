Selon une étude nord-américaine parmi d’autres (Le State of worklife Wellness ), la grande majorité des salariés est plus stressée dans sa vie professionnelle qu’avant le Covid.Elle est donc demandeuse d’une plus grande qualité de vie dans le cadre de sa vie professionnelle.Ainsi :- 96% des employés cherchent en priorité à être embaucher dans une entreprise qui- 93% considèrent que. Soit 10% de plus que l’année précédente.- 87% pourraient même démissionner d’une entreprise dans laquelle leur bien-être n’est pas pris en compte et géré.…La recherche d’une santé corporelle et mentale concerne donc quasiment la totalité des répondants. Lesquels envisagent désormais la santé sous un angle totalement holistique et accordent autant d’importance au sommeil (27% se plaignent de mal dormir), à la nutrition (19% déclarent ne pas bien se nourrir) qu’à l’exercice physique ou qu’aux relations humaines, à leur cadre de vie etc.Si bien que, selon les auteurs de l’étude, désormais, les choses sont claires.Par ailleurs et surtout, recommandent les auteurs de l’étude : la recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée bien distinctes est devenue un concept périmé. Aujourd’hui, le bien être doit concerner l’ensemble de la vie, y compris au travail. Et doit concerner toutes les dimensions du bien-être :