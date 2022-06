Futuroscopie - De l’emploi informel à l’emploi formel : la longue route du tourisme 🔑

Voilà pourquoi, les représentants de 86 gouvernements présents lors de la dernière réunion technique, organisée par l'Organisation internationale du Travail (OIT) à Genève, ont bien souligné que le secteur du tourisme ne peut plus laisser se développer cette économie.



Selon les porte-paroles : il doit désormais rigoureusement et sérieusement non pas se contenter de se battre contre la prolifération d’emplois informels mais transformer ces emplois en emplois formels.



Il s’agit selon les mots de ses rapporteurs de « créer des emplois décents dans des entreprises durables visant à assurer une protection adéquate à tous les travailleurs, et à améliorer la préparation du secteur aux crises futures ».



Mieux, les conclusions de ces rencontres ont également souligné l'importance de mettre en œuvre les directives de l'OIT sur le travail décent et le tourisme socialement responsable et de soutenir la coopération avec les organisations multilatérales pertinentes, notamment l'OCDE, le PNUD, le PNUE, l'OMT et l'OMS ainsi que les organisations régionales compétentes.



Paroles, paroles ! Non. Le combat est bel et bien engagé. Mais, à la marge car, par définition le travail informel n’est pas quantifiable, donc difficile à localiser, à prendre en flagrant délit, à verbaliser et ensuite à transformer.