La "grande démission" dans le tourisme est-elle une fatalité ?

Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge

La compréhension de transformation humaine et la décision d’actions qui en résulte est l’étape que beaucoup d’organisations semblent encore repousser aujourd’hui.Mais, même pas devant nous, mais contre nous. Nous nous y sommes déjà fracassés. Souvenons-nous de Churchill. «».: on accepte l’idée que la Covid19 est un révélateur des fragilités, que l’attente des salariés a changé (avec un passage en quelques mois du « que puis-je faire pour l’entreprise ? » au « que l’entreprise peut faire pour moi ? ») et que cette crise des vocations est largement partagée et mondialisée, donc les réponses ne pourront être que collectives.: on transforme les organisations en commençant par une nécessaire et indispensable stratégie autour des notions de raison d’être, de valeurs et d’engagement.Le vecteur de la transformation doit passer par une véritable stratégie RSE et pas uniquement la pose de quelques cautères sur des jambe de bois. Et la transformation passe d’abord par les RH (organisation, management, équipe). L’humain, la transformation humaine, constitue la prochaine frontière du tourisme. je l’ai déjà écrit dans cette chronique, il est temps de réfléchir à la place de l’humain dans le tourisme. Avec ce paradoxe et ce qui semblait pouvoir être une opposition entre le client et le salarié. Il faut impérativement que les entreprises et plus largement les organisations donnent du sens aux emplois pour générer l’engagement des salariés. Et qu’elles se concentrent sur la notion de parcours de ces derniers.il convient d’agir en équipe, en collectif, à l’échelle d’un territoire ou d’une destination pour la transformer. Il faut y associer tous les acteurs, analyser les besoins par exemple par une GPEC territoriale et la volonté manifeste de former tous types de personnes (handicapés, jeunes, chômeurs, migrants, etc.) à des métiers, à des compétences professionnelles, à des savoir-être et pas uniquement à des diplômes.