Comment l’historien explique-t-il ce phénomène si radical et si rapide ?



Un peu d’histoire. Pour Pascal Ory, « ce n’est certainement pas l’économie qui a provoqué le changement : les instituts de beauté, façon Helena Rubinstein, dépassés par les événements, mettront du temps à se caler sur la nouvelle tendance et la célèbre « ambre solaire » accompagnera et amplifiera un phénomène commencé avant et sans elle.



La clé du mystère n’est pas non plus à chercher du côté d’une avant-garde chic (Coco Chanel) ou, au contraire, d’un vaste mouvement populaire (les « congés payés »), poursuit l’historien.



Non, cela se passe là où cela doit se passer : dans les profondeurs de la société, donc de la culture, résultante et cristallisation de trois tendances :



• La plus explicite est d’ordre médical. Elle témoigne de l’extension d’une nouvelle conception, « naturiste » de la santé, physique et mentale, de l’être humain, qui chante le sport, les bains de mer (on parlera de « bains de soleil ») et pense découvrir dans l’exposition au soleil quantité de vertus thérapeutiques.



• La seconde est proprement sociale : désormais la distinction des élites, soucieuses de prouver leur capacité de loisir face au commun des mortels, va se faire non plus par rapport au paysan et ses coups de soleil mais par rapport à l’ouvrier et à l’employé, condamnés à la blafardise.



• La troisième est, au fond, politique : le bronzage passe par le dévoilement, chaque jour plus étendu, du corps féminin, condamné à la clandestinité par des millénaires de puritanisme. Il est contemporain des cheveux coupés, de la libération du corset et du raccourcissement des jupes. »