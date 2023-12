croire dans l’importance de la structure familiale

la famille est ce qu’il y a de plus important

Sur le plan des destinations, globalement l’arbitrage se fait entre vacances marchandes et vacances familiales, donc non marchandes.Une deuxième option qui, générale à première vue, ne l’est pas vraiment.Ainsi, les vacances subies sont celles que l’on passe à tour de rôle dans sa famille ou sa belle famille.Une organisation souvent parfaitement observée mais source parfois de conflit.et répondre à l’importance qu’a la famille pour nos compatriotes et la majeure partie des Occidentaux.En effet, 86% d’entre nous, selon un sondage OpinionWay, déclarent «» et 83% considèrent que «».C’est dire à quel point l’imagerie développée autour des fêtes de fin d’année nécessite de se conformer à l’imaginaire familiale dominant. Soit un imaginaire duquel mieux vaut ne pas exclure le père Noël et ses cadeaux, les flocons, le sapin et éventuellement la crèche, les gourmandises et autres friandises, les marchés de Noël, un décor chaleureux scintillant de bougies et lumières diverses et surtout une ambiance amicale dans un décor confortable et rassurant.Car, rappelons-le, pour les familles, l’un des critères de choix le plus important réside dans la sécurité sous toutes ses formes.Et puis, il y a ceux qui choisissent de choisir un terrain neutre comme théâtre de leurs vacances. Et là, deux types de destinations s’imposent. D’une part,et autres activités de neige depuis le surf jusqu’à la luge en passant par le chien de traîneau. De l’autre,où il fait bon goûter à la douceur du climat, de la plage, d’une piscine etc.Très répandue dans l’iconographie touristique, ces destinations ont en général l’avantage de proposer une offre spéciale pour familles, composée de promotions tarifaires voire de gratuité pour les plus jeunes.Autre avantage, leur sécurité mais aussi et surtout leurs capacités à initier les enfants à des activités culturelles ou sportives, donc à enrichir les jeunes tout en permettant à leurs parents de pouvoir se détendre.Un aspect de plus en plus recherché par des parents actifs, souvent épuisés qu’il convient d’inclure ou en tout cas de suggérer dans l’iconographie vacancière afin de coller à un imaginaire vacancier dans lequel le bien-être et la relaxation occupent de plus en plus de place.