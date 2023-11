mesure

anti fashionistas

La location plutôt que la propriété, la valeur d’usage plus que la valeur économique… on est au cœur d’un dilemme sociétal de plus en plus courant dicté par les contradictions qui existent dans le débat public entre économie et écologie.Des contradictions plus ou moins prégnantes selon les générations et les nationalités mais en pleine évolution d’une façon générale. En effet, encouragée par les commandements concernant la sobriété, la lutte contre le gaspillage, la «», la modération, la décroissance… un segment de la population, notamment les plus jeunes, se laisse aller à la frugalité, notamment vestimentaire.Dé-consommateurs, ces individus sont les «», ceux qui se contentent d’un tee-shirt, un Jean et une paire de chaussures de sports pour partir au bout du monde. Désireux d’afficher leur singularité, ils affichent également leur marginalité dans leur sobriété. Une attitude de plus en plus répandue que nous avions soulignée dans plusieurs articles :Une rupture de plus dans les imaginaires du voyage d’hier, lourd d’effets personnels ostentatoires et dans ceux du voyage d’aujourd’hui, débarrassé de ces signes de distinction inutiles. Pour le bien-être de la planète et pour son bien-être propre.