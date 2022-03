Futuroscopie - Les Italiens sont aussi sur le départ 🔑

Bien que la pandémie, on le sait, n’ait pas changé du tout au tout les attentes des touristes italiens, toutes les études confirment cependant une augmentation de la sensibilité écologique. Plus de deux tiers des Italiens (soit 10% de plus qu’avant le Covid) se disent sensibles à la qualité environnementale, celle de l’air et de l’eau, la protection de la bio diversité… et ils sont prêts pour la majorité d’entre eux à payer des suppléments sur leurs moyens de transports pour limiter les émissions de CO2.



Un constat qui n’a rien de surprenant si l’on se souvient que les régions du nord du pays ont été pionnières en matière de mesures « vertes » dans les hôtels tandis que les mobilités douces ont très vite gagné les villes de taille moyenne comme Padoue ou Parme ou Boulogne …



Et n’oublions jamais que le Slow Food qui a donné naissance aux « Slow Cities » est né en Italie dans les années quatre-vingt. En revanche, le sud de la péninsule n’a pas suivi l’exemple du nord et du centre. C’est vrai !



Autre prévision : environ 60% des personnes interrogées se disent très attirés par les bonnes tables, les bons produits, et autres activités liées à la gastronomie.



On peut noter enfin une forte propension à choisir des modes de transport collectif, notamment le train et l’avion. Mais, il semble que ces choix concernent surtout les moins de 40 ans : 40% contre 30% pour les plus âgés. Pour le moment.