Futuroscopie - la folle envie de partir des Américains 🔑

Si tout se passe comme prévu, c’est au New-York Times que nous devons un panorama fort éloquent sur les demandes nord-américaines en matière de vacances d’été 2022.



Tout d’abord, observe l’article fort bien documenté, il convient de noter le retour de l’envie de city- breaks. Avec tout ce que cela implique de sorties et de spectacles et d’escales dans de bons restaurants.



D’ores et déjà , on note que New-York a retrouvé de son attractivité et de son animation. Un phénomène confirmé par Expédia qui enregistre 13% de requêtes supplémentaires sur la Grosse Pomme. Dans la foulée, en Europe, c’est Paris et Londres qui séduisent le plus. Toujours pour les mêmes raisons. Avec pour la capitale londonienne un plus non négligeable : les festivités liées au jubilée de la reine.



A l’opposé, certains rêvent toujours de grands espaces et de séjours dans de petites villes où ils vont privilégier les locations de maisons de vacances (la hausse est de 30 à 60% selon les régions) et les grandes randonnées, à pied ou à vélo. Souvent en famille.



En fait, tout ce qui permettra à la famille de partager des activités est particulièrement attendue. Y compris en vacances à l’étranger.



Les croisières dont plus de 70% (selon CLIA) ont repris, figurent également en bonne place des projets de vacances. Sauf que l’on préfèrera voyager sur de petites unités et que ceux qui le pourront privilégieront des croisières plus courtes mais plus luxueuses, en termes de services et en termes d’escales. Qui dit croisières ne dira pas forcément et uniquement croisières en mer. Sur les fleuves, ce sont les croisières expéditions qui peuvent séduire les plus jeunes.



Il est également beaucoup question de resorts en bord de mer. Mais, avec une nouveauté : le « almost » all inclusive. Le terme de « almost » (presque) est très important car il signifie que les boissons alcoolisées illimitées ne le seront plus. Elles seraient remplacées par des boissons de grande qualité mais en rations plus modérées !



Toujours en matière de resorts, l’aspiration à les fréquenter, se fait d’ores et déjà sentir pour les vacances de printemps. D’où le revers de la médaille : une hausse sensible des prix !