Ana Aslan

Quant à la rapidité et efficacité des communications entre praticiens et hôpitaux à travers le monde, elle représente un facteur croissant de confiance. Le respect grandissant des normes internationales relatives aux interventions chirurgicales est aussi une preuve du sérieux de ce secteur où les accréditations internationalement reconnues jouent un rôle essentiel dans l'augmentation de la satisfaction des patients.Mais pour prospérer réellement, insiste le, les prestataires doivent se concentrer sur l'expérience globale du patient, en garantissant l'excellence non seulement des procédures médicales, mais aussi de tous les points de contact du voyage dans le tourisme médical.De plus pour se développer, cette forme de tourisme doit bénéficier de nouveaux équipements. Lesquels ne manqueront certainement pas. Ainsi, parmi les derniers venus, notons que le groupe égyptien : Concorde Al Salam Hotels a réussi à conclure un accord avec le groupe roumain "" pour lancer et établir la plus grande station touristique thérapeutique, similaire aux stations thérapeutiques établies par le groupe "" en Roumanie.En Turquie, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Thaïlande, on cherche également et on réussit à attirer l’investissement dans des cliniques et des praticiens de qualité tandis qu’en Chine, l’île de Hainan se positionne sur ce marché avec des moyens redoutables. Dotés d’outils de promotion et de distribution de qualité, notamment des sites internet , il faut admettre qu’elle a aussi choisi des thérapies d’avenir, notamment celles à base de cellules souches… A suivre !