Les atouts historiques artistiques des grandes et petites villes de mieux en mieux mis en valeur, les nouveaux musées et salles de spectacles, combinés à une modernisation de l’hôtellerie et surtout à̀ une intensification de l’offre de sorties, shopping, spectacles... laissent augurer d’un avenir positif pour le tourisme urbain. D’autant que de nombreuses villes ont mis leur talent dans trois composantes indispensables au tourisme : la mobilité́ douce et non polluante, le « verdissement » des bâtiments pour lutter contre pollution et canicules et une animation permanente faisant de la ville une fête.

Alors que « smart cities » et villes résilientes multiplient les efforts pour sauvegarder la qualité de vie de leurs résidents et de leurs visiteurs, nul ne pourra nier que les risques terroristes et le trop plein touristique menacent réellement l’avenir du tourisme urbain. Comme c’est d’ores et déja le cas dans des villes comme Barcelone, Amsterdam, Dubrovnik, certains quartiers de Paris, de Rome, Florence, Séville, et hélas, dans cette perle du tourisme urbain italien : Venise qui, malgré les promesses des autorités municipales, la mise en place de droits d’entrée et de portiques, se transforme en vaste bazar, rongé par la corruption de ses édiles.

Quant aux problèmes climatiques et surtout les canicules, ils sont les ennemis numéro 2 du tourisme urbain, suivis par la mauvaise qualité de l’air et les pics de pollution qui éloignent de nombreux visiteurs. Enfin, le développement de la location privée de type Airbnb dont tout le monde sait à quel point elle a contribué à pousser hors des villes une population modeste et à muséifier certains quartiers, n’est pas pour aider à sauver les imaginaires touristiques urbains.

La menace de désaffection est donc réelle si l’on ne trouve pas de remèdes énergiques contre les phénomènes qui empoisonnent la ville, notamment ce surtourisme dont la presse du monde entier se fait en permanence l’écho, qui aboutit à des manifestations de plus en plus nombreuses des populations locales peu disposées à supporter des excès dont elles ne recueillent que des nuisances et peu de bénéfices.