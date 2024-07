… On ne peut refuser aux Américains le fait d’avoir été́ à l’origine de ce qui deviendra la référence en matière de rassemblement musical. Woodstock est désormais inscrit dans les imaginaires de toutes les générations.L’euphorie musicale des années soixante dopée par la contre-culture hippie, mixée à une déferlante de revendications libertaires ont bel et bien fait éclore un genre d’évènements certes basés avant tout sur de la musique, des concerts et des artistes mais, pas seulement.La convivialité́, la rencontre étaient au rendez-vous. On a été à Woodstock pour se retrouver entre jeunes d’une même génération, communier sur des valeurs communes, faire l’amour pas la guerre... Et, une fois sur place, on s’est aussi rendu compte que l’on pouvait réparer ses maux psychiques, en tout cas, les apaiser. Certes, la pratique du yoga et la pratique des disciplines extrême-orientales, sur les côtes Ouest et Est américaines, comptaient déjà des milliers d’adeptes.Quant à la nourriture bio et locale et le retour à la nature, ils étaient également dans l’air du temps. Il n’empêche qu’à Woodstock, on a élaboré un nouveau modèle d’événements à mi-chemin entre le jamboree scout, le pèlerinage religieux et le concert de musique planétaire.Lequel sera plus ou moins repris durant des décennies. En particulier à Burning-man typiquement américain, situé dans le désert du Nevada auquel s’additionne la dimension artistique via la venue de plasticiens qui y construisent toutes sortes d’œuvres totalement délirantes.