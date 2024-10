Garantie : abonnement, cagnotte voyage... les failles du système ? 🔑

au titre des engagements contractés à l’égard du voyageur

au titre des forfaits touristiques

La couverture du garant financier est relativement simple dans les textes. Elle concerne les fonds reçus par l’opérateur immatriculée «» ou encore «» (également pour les prestations isolées comme l’hébergement et la location auto, à l’exclusion du transport aérien).Que la garantie soit exercée en deniers (remboursement en numéraire), ou en services comme le propose l’APST, on comprend donc qu’un contrat de voyage doit avoir été conclu par le voyageur et des services de voyage prévus à ce contrat.En effet, dans le cas de My Little Trip, qui repose sur un abonnement mensuel sans affectation des sommes à un contrat et à un voyage précis, la question se pose sérieusement de la garantie des échéances versées mais non-affectées. À mon avis, seule une déclaration de créance auprès du liquidateur est possible, en espérant que les clients disposent d’un accord avec l’agence qui détaille le sort des mensualités.