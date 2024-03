Gastronomie : Heritage Resorts & Golf annonce une année 2024 étoilée

Gourmets et gourmands, à vos agendas ! Heritage Resorts & Golf, adresse incontournable nichée au cœur de la nature luxuriante du sud sauvage à l’Île Maurice, a concocté un calendrier exceptionnel de rendez-vous culinaires pour 2024. Au menu, une constellation d’une vingtaine de chefs étoilés au Guide Michelin, chacun promettant mensuellement un voyage dans l’univers du goût et de l’excellence.



Heritage Resorts & Golf a démarré la nouvelle année sous les meilleurs auspices en accueillant déjà des talents de renom marquant le coup d’envoi de son programme culinaire 2024. Tout récemment, Eric Canino (deux étoiles Michelin) et Louis Bertignac étaient à l’honneur pour un dîner-concert spécial au Château de Bel Ombre et à Heritage Le Telfair. Le chanteur du légendaire groupe français Téléphone des années 1970 et 1980 a interprété ses plus beaux tubes lors d’un concert en toute aparté assorti des plats exquis du chef Canino.



Le calendrier culinaire 2024 que dévoile Heritage Resorts & Golf offre aux clients et futurs visiteurs une perspective détaillée sur les expériences gastronomiques exclusives prévues tout au long de l'année. Cette initiative vise à permettre aux invités de planifier et de maximiser leur séjour à Bel Ombre, en profitant pleinement des moments culinaires exceptionnels proposés par la marque. Ces rendez-vous mensuels avec des chefs de renommée mondiale démontrent la passion de Heritage Resorts & Golf à pousser l'excellence gastronomique encore plus loin et à renforcer sa réputation en tant que destination de choix pour les gourmets.



Les amateurs de vins seront également comblés avec des dîners accords mets-vins prévus en avril à Heritage Le Telfair avec Thibault Sombardier (une étoile Michelin) et Dorrance Winery d’Afrique du Sud, ainsi que la Maison de Montille de France. Hugo Riboulet, le grand gagnant de Top Chef 2023, orchestrera un dîner à Heritage Le Telfair début mai. En août, Heritage Awali accueillera le Meilleur affineur d’Europe, le Belge Frederic Van Tricht, pour un accord fromage et vins d’exception. Autant de rendez-vous donc pour se régaler les papilles !







Après la première édition réussie en 2023, la Semaine Ile Bourbon verra la participation de Jehan Colson, Kevene Marimoutou et Georgios Spandros en mai prochain. Le trio mettra en avant le meilleur de ce que la riche cuisine réunionnaise a à offrir.



Pour plus d’informations, consultez le calendrier culinaire sur le site web de

La troisième édition de la Semaine de la Gastronomie Durable, événement phare du calendrier culinaire de Heritage Resorts & Golf, se tiendra cette année en octobre, avec comme invité d'honneur, le chef Thibaut Spiwack. Ce dernier, détenteur d'une étoile et d'une étoile verte Michelin, présidera le jury et apportera au concours sa touche créative, audacieuse et responsable, autant de caractéristiques que l'on retrouve dans sa cuisine à son restaurant parisien – Anona.

A propos de Heritage Resorts & Golf Niché au coeur des 2500 hectares du Domaine de Bel Ombre, Heritage Resorts & Golf est une collection de Resorts haut de gamme qui prônent une approche durable du luxe. Nous créons des expériences mémorables, uniques et authentiques, qui reflètent la beauté exceptionnelle du sud préservé de l’ile Maurice. Nos Resorts sont conçus pour inspirer et offrir des expériences uniques aux convives. En puisant leur inspiration dans la nature, chacun de nos établissements a été pensé pour refléter une ambiance et un style unique. La générosité naturelle du paysage, l’histoire du lieu et la dimension culturelle vous permettront de vivre une multitude d’expériences tout en profitant du raffinement et du confort de nos établissements. La marque Heritage est née d’une passion pour la découverte et la connexion. Nous nous engageons à établir des normes exemplaires en matière de style de vie durable, dans un contexte de splendeur délicate, d’élégance et de confort, où les clients sont discrètement soutenus par un service, des soins et une attention authentiques, tout en se familiarisant avec des opportunités uniques d’expériences, de découvertes et d’aventures authentiques et mémorables grâce au tourisme responsable.



Contacter Heritage Resorts & Golf

61002, Bel Ombre – Mauritius



Mauritius : +230 260 5101

France : +33 1 85 73 62 00

U.K : +44 2070 48 20 32



Site web :

Email :



61002, Bel Ombre – Mauritius

Mauritius : +230 260 5101

France : +33 1 85 73 62 00

U.K : +44 2070 48 20 32

Email : booking@heritageresorts.mu

