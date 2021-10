Google Flights affiche les émissions de CO2 d'un vol

Google explique par ailleurs que "les estimations d'émissions de CO₂ prennent en compte l'origine et la destination du vol, le type d'appareil et le nombre de sièges dans chaque classe.



Certains facteurs, tels que les avions économes en carburant et les itinéraires plus courts, génèrent généralement des émissions de CO₂ plus basses."



La firme de Mountain View indique également que "lorsqu'un train est disponible pour votre itinéraire, il s'affiche dans vos résultats de recherche Google Flights."



Nous avons fait le test sur un Marseille - Paris, mais nous n'avons pas vu de trajet en train proposé... En revanche Google nous propose un vol Lufthansa avec escale à Munich ou encore un vol Air Corsica avec escale à Ajaccio... Cherchez l'erreur...