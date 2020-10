Grâce à Google, Sabre espère automatiser la distribution des agences de voyages, mais comment ?

Même si elle n'est pas la priorité actuelle des acteurs du tourisme, la data est et restera le nerf de la guerre. Sabre l'a très bien compris.



Et pour faire passer un cap dans la distribution en ligne des offres des agences de voyages, le GDS qui se présente maintenant comme " la société leader de solutions et technologies " propose d'introduire de l'Intelligence artificielle alimentée par la data de vos sites internet.



Développée en partenariat avec Google, la solution doit à terme permettre de " comprendre, analyser et prédire les comportements des consommateurs, en utilisant les informations de recherche en temps réel et des données de voyage spécifiques et sophistiquées ".



Nommée Sabre Travel AITM, elle s’appuie sur la technologie IA de Google, et servira pour personnaliser le contenu présenté aux clients. La société intègre Sabre Travel AI dans certains produits de son portefeuille actuel, avec pour objectifs une mise sur le marché début 2021.