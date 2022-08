Grand Nord : Ponant ouvre les ventes pour l'été 2024

Kangerlussuaq – Île Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, à bord du Lyrial.

Du 25 août au 8 septembre 2024, 15 jours – 14 nuits

Transferts, vols Paris – Kangerlussuaq et Saint-Pierre-et-Miquelon – Montréal inclus

Île Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon – Montréal, à bord du Lyrial. Du 8 au 19 septembre 2024, 12 jours – 11 nuits

Transferts et vol Montréal – Saint-Pierre-et-Miquelon inclus

Montréal – New York, à bord du Lyrial. Du 19 septembre au 2 octobre 2024, 14 jours – 13 nuits

Milwaukee – Toronto, à bord du Champlain. Du 24 septembre au 4 octobre 2024, 11 jours – 10 nuits

Depuis le Groenland, l'itinéraire à bord du Lyrial partira à la découverte du Grand Nord canadien pour atteindre les côtes du Labrador et de Terre-Neuve.La première étape de ce voyage se fera à Sisimiut, dont les maisons colorées font face à l’océan Austral. Le navire mettra ensuite le cap vers la mer du Labrador, pour gagner les rivages canadiens du Nunavut, et le captivant glacier Grinnell. Il rejoindra ensuite le splendide fjord Nachvak, la ville de Rigolet, accessible uniquement par la mer, ainsi que l’île de Terre-Neuve.Enfin, il achèvera son voyage à l’île Saint-Pierre, fragment de France à l’autre bout du monde, à la biodiversité sauvage et fascinante.Le Lyrial parcourra la côte est du Canada, depuis les îles paisibles de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu’à Montréal. Le long du fleuve Saint-Laurent, les côtes alternent entre lagunes et falaises abruptes, où il sera possible d’observer la faune lors de randonnées.L’île de Terre-Neuve, l’un des premiers lieux du Nouveau Monde à être connu de l’Europe, lèvera ensuite le voile sur les secrets de son histoire viking. Après avoir navigué sur la rivière Saguenay, Québec, capitale de la Belle Province, offrira les charmes de son centre historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.De Montréal à New York, cet itinéraire inédit ouvrira les portes des immenses espaces préservés et des trésors culturels du Canada et de la côte est américaine. Le cap sera mis sur Québec puis sur Tadoussac.Située à l’embouchure de la rivière Saguenay, il s’agit d’un lieu incontournable pour observer des baleines.Viendront ensuite la péninsule gaspésienne et Percé, l’un des plus beaux villages du Québec, qui côtoie un parc national à l’incroyable patrimoine naturel, historique et géologique. Puis les îles de la Madeleine, entre plages de sable blanc et falaises pourpres, la Nouvelle-Écosse, Boston, la péninsule de Cap Cod et enfin New York qui dévoilera, depuis la mer, la Statue de la Liberté, majestueuse.Lors de ce voyage d’expédition inédit, Le Champlain naviguera à la découverte des richesses naturelles et culturelles des Grands Lacs d’Amérique du Nord.Au départ de Milwaukee, les passagers découvriront les lacs Michigan, Huron, Érié et Ontario. Îles préservées, villages pittoresques et parcs nationaux dessineront l’histoire de cette région, sur les traces des communautés amérindiennes et des premiers colons européens.L’occasion également d’observer une faune riche, entre élans, rennes, ours bruns, ratons laveurs, et oiseaux migrateurs. Depuis Port Colborne, l'itinéraire passera par les chutes du Niagara juste avant de rejoindre Toronto, ville-monde multiculturelle.