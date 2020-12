Grèce, Italie, Espagne : quatorzaine et restrictions de voyages pour les fêtes

A ce jour, de nombreuses régions limitent fortement l’entrée et la sortie de leur territoire. Aucune mise en quarantaine à l’entrée sur le territoire espagnol n’est en vigueur.Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion doit compléter un formulaire personnel et non transférable. Depuis le 23 novembre, un test PCR effectué moins de 72h avant l’arrivée et dont le résultat est négatif, est exigé à l’entrée du territoire espagnol par voie aérienne (aéroports) ou maritime (ports). Les voyageurs en transit ne sont pas concernés.sauf pour un des motifs essentiels énumérés par le décret 926/2020 du 25 octobre établissant l’état d’alerte, ou sauf pour se rendre dans les lieux de résidence habituelle de parents ou d’amis proches.Pour mémoire ces motifs essentiels sont :acquisition de médicaments, produits sanitaires et autres biens de première nécessité ;rendez-vous médicaux ;consultations aux centres vétérinaires pour urgence avérée ;obligations professionnelles, administratives, juridiques ou judiciaires ;obligations scolaires, universitaires et d’apprentissage ;retour à la résidence habituelle ;assistance aux personnes vulnérables (âgées, mineures, personnes placées en tutelle ou curatelle, personnes handicapées) ;cas de force majeure avérée ;accès aux stations-service servant pour assurer les activités cités précédemment.En savoir plus : MEAE