Grecotel présente le meilleur d’Athènes : THE DOLLI et CAPE SOUNIO Grecotel présente le meilleur d'Athènes : Découvrez THE DOLLI, dans le centre historique, offrant les meilleures vues sur l'Acropole, et le CAPE SOUNIO, l'emblème de la Riviera d'Athènes.

Grecotel Iconic Collection propose deux propriétés extraordinaires à Athènes, nichées dans les plus beaux endroits. THE DOLLI et le CAPE SOUNIO offrent des vues uniques et incarnent hospitalité authentique et luxe discret.



Rédigé par Tamara De Angeli le Lundi 18 Mars 2024



THE DOLLI est situé dans le quartier animé de Plaka, au cœur d'Athènes, à quelques pas de l'Acropole.



Cet hôtel-maison emblématique surprend avec ses 46 chambres et suites, appartements et pieds-à-terre aménagés individuellement et baignés de la lumière athénienne, ainsi qu'avec sa piscine à débordement et ses reflets de la ville dans ses eaux.



Le restaurant Dolli sur le toit est l'ultime "pièce de résistance", une invitation culinaire convoitée avec des vues hypnotiques sur le panorama de la ville.



Les hôtes sont accueillis par la façade immaculée du bâtiment historique de 1925 de style néoclassique, avec ses arches et ses lignes étonnantes, ses hauts plafonds et ses fenêtres imposantes. Conçu par l'architecte grec Andreas Kriezis, il est aujourd'hui une icône contemporaine au milieu des maisons colorées et des rues pavées pittoresques de Plaka. THE DOLLI offre une vue inégalée sur les trésors culturels les plus précieux de la ville : le Parthénon, l'Erechthéion, l'Agoras antique et romaine, le temple d'Athéna Nike, la Tour des Vents, le temple d'Héphaïstos, la colline de Philopappos, entre autres. Si proches que l'on peut presque les toucher. THE DOLLI incarne la gloire des merveilles historiques et l'énergie chaleureuse de la ville.







Le DOLLI dégage une exubérance pleine d'âme, ce qui en fait un lieu de séjour unique à Athènes, à la fois beau et bien pensé. 46 chambres, suites et appartements exclusifs et baignés de lumière offrent la liberté et le flair d'élégantes résidences privées, avec des vues splendides, des intérieurs exquis, des textures somptueuses, des détails sur mesure et un service délicat. À l'intérieur, un sentiment de sérénité. À l'extérieur, le cœur battant d'une ville légendaire.



► Découvrez THE DOLLI

Les propriétaires se sont lancés à la recherche du rare et de l'exceptionnel pour restaurer le patrimoine du bâtiment avec un savoir-faire méticuleux. Le salon THE DOLLI séduit dès le premier regard, avec ses murs ornés d'œuvres d'art originales de Jean Cocteau, d'œuvres fantaisistes de François-Xavier et Claude Lalanne et d'Alexander Calder, d'antiquités du XVIIIe siècle, de meubles sur mesure et d'objets des plus grands designers contemporains, ainsi que d'une collection de céramiques grecques antiques.Le DOLLI dégage une exubérance pleine d'âme, ce qui en fait un lieu de séjour unique à Athènes, à la fois beau et bien pensé. 46 chambres, suites et appartements exclusifs et baignés de lumière offrent la liberté et le flair d'élégantes résidences privées, avec des vues splendides, des intérieurs exquis, des textures somptueuses, des détails sur mesure et un service délicat. À l'intérieur, un sentiment de sérénité. À l'extérieur, le cœur battant d'une ville légendaire.

CAPE SOUNIO, Riviera athénienne Les hôtes peuvent combiner leur séjour avec une escapade relaxante au CAPE SOUNIO, le superbe resort de la Riviera d'Athènes, à seulement 45min du centre d'Athènes. Surplombant le célèbre temple de Poséidon, avec deux plages privées au bord de la mer Égée, le CAPE SOUNIO est situé au milieu de ruines anciennes et d'une forêt de pins vierge. Un véritable havre de paix ultra-luxueux sur une réserve naturelle pure, idéal pour des vacances régénérantes et offrant un cadre parfait pour profiter de la fameuse pleine lune.



Le CAPE SOUNIO inaugurera en mai de nouvelles villas avant-gardistes baignées de soleil et avec vue sur le temple de Poséidon, ainsi que des logements entièrement rénovés au design harmonieux et à la vue imprenable. Toujours avec le service irréprochable et l'esprit d'hospitalité chaleureux qui caractérisent Grecotel.



Deux plages privées de sable aux eaux bleues cristallines et un fond marin intact avec ses ruines anciennes et ses fables. C'est ici que commence la mer Égée. On peut aussi se détendre dans la grande piscine d'eau de mer à l’ambiance cosmopolite.



Le CAPE SOUNIO propose des plats raffinés avec ses 6 restaurants et bars. Les petits-déjeuners combinent l'authenticité de la cuisine grecque fusionnée à la cuisine du monde. À l'heure du cocktail, rendez-vous au Lounge Bar pour siroter un apéritif avec vue sur le temple de Poséidon.



Disposés en amphithéâtre au milieu d'arbres matures et de jardins luxuriants, les 139 bungalows et villas de couleur terracotta du CAPE SOUNIO se fondent dans le paysage naturel. Conçus avec soin, ils sont dotés de tout le confort moderne et offrent une vue imprenable sur la mer.



Le spa Elixir, fraîchement rénové, est une retraite nourrissante pour le corps, l'esprit et l'âme, au milieu de pins centenaires. Découvrez l'âme de la Riviera grâce à la richesse des activités intérieures et extérieures : bien-être et remise en forme sur mesure, plongée nocturne avec tuba et explorations nautiques privées, activités écologiques et jardins de plantes comestibles se fondent pour créer un séjour grec unique et mythique.







► Découvrez le CAPE SOUNIO



Grecotel, leader de l’hôtellerie en Grèce, vous invite à découvrir ses joyaux à Athènes. Luxueux et accueillants, originaux et éclectiques, entourés de merveilles anciennes THE DOLLI & CAPE SOUNIO ont été créés pour devenir des icônes distinctes et intemporelles, offrant un point de vue extraordinaire sur la vie et le temps.

Havre de paix aussi bien pour les voyageurs solitaires, les couples et les familles, le CAPE SOUNIO offre un sentiment de sérénité sur la Riviera d'Athènes et vous plonge dans une atmosphère passionnante d'histoire ancienne, de confort somptueux et de mythe de la mer Égée environnante.Grecotel, leader de l’hôtellerie en Grèce, vous invite à découvrir ses joyaux à Athènes. Luxueux et accueillants, originaux et éclectiques, entourés de merveilles anciennes THE DOLLI & CAPE SOUNIO ont été créés pour devenir des icônes distinctes et intemporelles, offrant un point de vue extraordinaire sur la vie et le temps.

Besoin de conseil ?

Une seule adresse :



Rejoignez nous sur notre groupe privé pro Facebook Grecotel Counter Club France & Luxembourg



Si vous avez besoin de supports, vidéos, photos, conseils pour choisir l’hôtel le plus adapté à votre client :Une seule adresse : fralux-office@grecotel.com

A propos de Grecotel Hotels & Resorts Depuis près de 50 ans, Grecotel Hotels & Resorts, offre la plus grande collection d’hôtels en Grèce. Une collection unique de 40 établissements sur 10 destinations (Crète, Corfou, Mykonos, Péloponnèse, Kos, Rhodes, Athènes et la Riviera, Larissa et Alexandropolis).



5 concepts sont proposés chez Grecotel :

● Iconic Hotels & Resorts : Une collection unique au monde

● Beach Luxe Resorts: Des propriétés spectaculaires sur la plage

● LUXME Resorts : la meilleure offre Ultra All Inclusive d’Europe, paradis des gourmands et des gourmets.

● LifeStyle All-Inclusive Resorts : des resrots familiaux All-Inclusive.

● City Hotel : le choix idéal pour une escapade dans des villes branchées.



Bien que chaque établissement soit unique, vous y retrouverez toujours les 3 valeurs qui reflètent la philosophie de Grecotel : la qualité de la restauration, l’hospitalité « Philoxenia » et un engagement fort pour un tourisme durable. L’essayer c’est l’adopter !



Lu 192 fois Notez

Dans la même rubrique : < > LUX* Grand Baie récompensé par le Forbes Travel Guide 2024 Gastronomie : Heritage Resorts & Golf annonce une année 2024 étoilée