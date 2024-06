Grève Orly : levée du préavis du 11 au 13 juin

Le SNCTA, syndicat majoritaire à la DGAC dénonce l'attitude des autres organisations syndicales sans les nommer directement : "Depuis plusieurs semaines, des mouvements de grève sont initiés par des organisations syndicales minoritaires chez les contrôleurs aériens, entraînant des perturbations, en particulier sur l’aéroport d’Orly.



Le SNCTA dénonce et se désolidarise de ces préavis de grève qui, d’une part, s’opèrent sur fond de désinformation et d’instrumentalisation politique et, d’autre part, constituent un déni de démocratie sociale suite à l’accord majoritaire signé."



L’Usac-CGT et l’Unsa-Icna ont en effet rejeté l'accord signé.