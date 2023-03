Grève SNCF, RATP, vols : mardi noir dans les transports

La SNCF a communiqué ses prévisions de trafic. La circulation des trains sera “très fortement perturbée le mardi 7 mars 2023 sur l’ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs” (préavis commençant le lundi 6 mars à 19h), en raison de la grève contre la réforme des retraites.



La compagnie ferroviaire recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce jour, et de privilégier le télétravail.



Les syndicats de la SNCF ont annoncé une grève reconductible. Voici les prévisions de trafic pour la journée du 7 mars 2023.



Sur le réseau TGV, prévoir un TGV Inoui et TGV Ouigo sur 5 en moyenne.

Axe Nord TGV INOUI : 1 train sur 5 (1 train sur 2 sur Paris<>Lille)

Axe Est TGV INOUI : 1 train sur 5

Axe Atlantique TGV INOUI : 1 train sur 5

Axe Sud Est TGV INOUI : 1 train sur 3

OUIGO : 1 train sur 4

Province à province : 1 train sur 10



A l'international, la circulation des trains sera aussi impactée par le mouvement social :

Eurostar : 2 trains sur 3

Thalys : 2 trains sur 3

Liaisons France Italie : 1 aller-retour

Liaisons France Allemagne : pas de circulation

Liaison France Suisse : 1 train sur 5

Liaison France-Espagne : pas de circulation



Le trafic des Trains Intercités sera très fortement perturbé :

Intercités de jour : pas de circulation, à l’exception d’1 aller-retour Paris-Brive, de 2 allers-retours Paris-Clermont et d’un trafic normal Toulouse-Hendaye par car de substitution.

Intercités de nuit : pas de circulation les nuits de lundi-mardi et mardi-mercredi



TER : 1 train sur 5 en moyenne



TRAFIC ÎLE-DE-FRANCE TRANSILIEN



Tramway T4, T11 et T13 : Trafic normal

RER A et B lignes H, K, U : 1 train sur 3

RER A : Zone SNCF entre Nanterre Préfecture et Poissy / Cergy.

RER B : Zone SNCF entre Paris Nord et Mitry-Claye / Aéroport CDG 2. Interconnexion suspendue en gare de Paris Nord, changement de train en gare de Paris Nord.



RER C et D, lignes J, N, L, et R : 1 train sur 5

RER C : aucune circulation entre Paris Austerlitz et Pontoise/Saint-Quentin en Yvelines/Versailles Rive Gauche.

RER D : interconnexion suspendue entre Châtelet-les Halles et Paris gare de Lyon, pas de train entre ces deux gares.



RER E ligne P : 1 train sur 10

RER E : aucune circulation entre Haussmann St Lazare et Pantin.

Ligne P : aucune circulation sur les axes Meaux La Ferté - Milon, Meaux - Château Thierry, Tournan - Coulommiers et Gretz - Provins.