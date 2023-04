Pour les vacances scolaires de printemps, Vueling avait renforcé son programme de vols, avec 67 liaisons directes au départ de la France, où elle opère pendant les vacances de Pâques, entre le 23 avril et le 9 mai 2022.La compagnie a étoffé ses lignes au départ de Paris Charles-de-Gaulle, et de Paris Orly, mais aussi de Province, depuis Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Nice.Pour l'heure on ne connaît pas l'impact éventuel de ce mouvement sur le trafic.Pour rappel, Vueling Airlines S.A. a été fondée en 2004 et a son siège à El Prat de Llobregat, près de Barcelone. La compagnie fait partie du groupe IAG.