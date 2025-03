Grève aéroport : vers un lundi noir en Allemagne ?

Nous regrettons les désagréments pour les voyageurs, mais sans pression, il n'y aura pas d'avancées dans les négociations

La grève fait partie d'un large conflit entre Verdi et les employeurs publics. Les revendications incluent une, ainsi que des hausses pour les apprentis et stagiaires. Christine Behle , a déclaré : "". Les employeurs ont rejeté ces demandes comme non financièrement viables.Le conflit s'inscrit dans une série de grèves récentes dans le secteur public, notamment dans les hôpitaux et les crèches. Un grand nombre d'employés de Fraport, l'exploitant de l'aéroport de Francfort, sont encore payés selon les règles du service public. Les grèves précédentes ont déjà montré des, notamment à Munich et Düsseldorf.