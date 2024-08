Vacances en Allemagne - FAQ pour Agents de Voyages

Les monuments historiques

Les expériences culturelles

Les panoramas à admirer

Les activités modernes

: la visite ce symbole de la démocratie, qui retrace l’histoire de Berlin et abrite actuellement le Parlement, doit être préparée à l’avance via une inscription en ligne.: ce monument néoclassique, datant du 18ème siècle, se situe dans le quartier de Mitte et il rappelle la division de Berlin lors de la guerre froide. Il faisait partie intégrante du Mur de Berlin. L’Île aux Musées : se trouvant dans la capitale, elle est constituée de 5 musées de l’époque prussienne ainsi que d’une galerie moderne.: classée patrimoine mondial de l’Unesco, elle affiche un style gothique et elle fait 157 mètres de haut.: édifié au 19ème siècle par le Roi Louis II de Bavière, il arbore une architecture romantique qui a inspiré la construction de l’iconique château de la Belle au bois dormant de Walt Disney.: situé à Berlin, ce lieu de commémoration rend hommage aux juifs assassinés par les nazis.- Rien de mieux quela célèbre fête de la bière organisée à Munich, pour plonger dans la culture allemande et s’amuser sur un fond de musique bavaroise.- Assister à la grande fête forainequi se déroule durant le mois de juillet et dure une dizaine de jours.- S’émerveiller dans lesspectaculaires de Nuremberg, de Dresde ou de Cologne.- Goûter à la(une saucisse grillée au curry), au(un ragoût de viande), à la(une choucroute) ou les(des filets de hareng). Savourer le(une sorte de brioche tressée), leet unebien chocolatée.- Découvrir la nature luxuriante de la Forêt-Noire et des nombreux autresdont ceux de Berchtesgaden et de la Suisse saxonne.- Explorer, ses falaises, ses plages de sable blanc et ses bâtisses Belle Époque.- Admirer le panorama côtier, en continuelle métamorphose, de la- Apprécier les paysages lacustres dudu Grand Stechlinsee, du Blautopf ou du- Les amateurs de modélisme ferroviaire ne manqueront pasà Hambourg.- Pour vivre des aventures inoubliables, il faut opter pourà Rust ouà Brühl.- Les fashionistas se dirigeront versà Berlin, Munich ouà Hambourg.