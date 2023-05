Guide de la Grande Migration des gnous et zèbres en Tanzanie par Tanganyika Expeditions

Entre juillet et octobre, la migration traverse la rivière Mara pour atteindre le parc national de Masai Mara, au Kenya.

C'est la période la plus célèbre et la plus spectaculaire de la migration.



Des millions de gnous et zèbres se rassemblent dans les plaines, offrant un spectacle inoubliable.

Les rives de la rivière Mara sont les meilleurs endroits pour observer les animaux traverser la rivière.



Novembre - Décembre



La migration se déplace vers le sud-est du parc national du Serengeti pour passer l'hiver.



Les plaines de Ndutu sont à nouveau un excellent endroit pour observer les animaux, car ils se rassemblent en grand nombre pour brouter les herbes fraîches.



Bien qu'il soit possible de distinguer des grandes phases de la migration, il est cependant difficile de prévoir exactement où se trouvera la migration à une date donnée. Il ne faut pas oublier que la grande migration des gnous et des zèbres en Tanzanie est un phénomène naturel qui dépend des saisons des pluies et donc du climat.