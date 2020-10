Guillaume Teissonnière (eDreams Odigeo) : "avec les expériences, la mainmise de Google sur le voyage est complète"

TourMaG.com - En tant que juriste d'eDreams Odigeo, comment avez-vous perçu cette période ?



Guillaume Teissonnière : je crois que nous avons adapté nos produits à cette crise sans précédent. Nous avons des offres beaucoup plus locales et de dernières minutes.



Nous avons opéré un important travail de réassurance auprès de nos clients en proposant des billets remboursables et modifiables.



Dorénavant, nous privilégierons des partenaires fiables (les compagnies aériennes, ndlr) dans leurs procédures de remboursements, notamment les compagnies aériennes. Il y en a certaines qui jouent le jeu.



Certes elles ont eu des difficultés au début de la crise. Mais celles qui ont eu des soutiens des Etats sont rentrées dans les clous.



Enfin, si après tout ce que nous avons vécu, il n'y a pas de garantie arienne mise en place, cela n'arrivera jamais.



Nous avons absolument besoin en ce moment de ce genre d'assurance pour permettre aux distributeurs de vendre les compagnies aériennes en difficultés.



Ce genre de garantie fonctionne avec les packages, cela doit être étendue au niveau de l'aérien, c'est une évidence et sans doute la 1ère leçon qu'il nous faudra tirer du covid 19.



Les compagnies aériennes opposées à cette initiative étaient les plus grosses car les moins à risque avant la pandémie. Sauf que la crise nous révèle que tous les transporteurs sont à risque à commencer par les plus importants.



TourMaG.com - Du coup comment se passe cette campagne de remboursement ?



Guillaume Teissonnière : Nous avons eu deux phénomènes, avec dans un premier temps, les annulations liées au coronavirus, entre mars et juin.



Puis cet été, nous avons connu une seconde vague d'annulation, très significative, avec des compagnies aériennes qui n'ont pas honoré les vols planifiés.



Nous avons eu à ce niveau une utilisation abusive de la dérogation sur l'usage des créneaux aériens stipulant que si vous n'utiliser pas 80% des créneaux, vous les perdez.



Bien évidemment, il y a eu des circonstances exceptionnelles. Nous comprenons cette dérogation, mais les compagnies aériennes au lieu de jouer le jeu ont maintenant des calendriers planifiés avant la covid-19.



Les compagnies ne s'étant pas adaptées, nous avons eu une double vague qui a inondé notre call-center.



TourMaG.com - Les compagnies ont profité de cette suspension du règlement pour soigner leurs trésoreries totalement exsangues...



Guillaume Teissonnière : Il ne faut pas oublier qu'en juin, il était très difficile de faire des prévisions sur la reprise. Nous avons quand même pu observer des pratiques abusives, avec des annulations massives.



D'ailleurs elles se sont faites principalement 14 jours avant le vol pour éviter de payer une compensation.