Aérien : on vous dit pourquoi la pagaille dans le ciel français devrait durer encore pour l'hiver 2020-2021

d’annuler leurs créneaux aéroportuaires 3 semaines avant la date de programmation du vol précise le délai déjà requis par le règlement EU2020/459 instaurant le moratoire et qui sera étendu à la saison d’hiver par acte délégué de la Commission Européenne.

Un règlement européen qui a été mis en veilleuse le 30 mars 2020, en raison de la situation sanitaire et économique ne permettant pas aux compagnies de voler, où alors avec des avions vides.Ainsi, les transporteurs pouvaient durant l'été 2020 ne pas faire voler d'appareil ou très peu et conserver leurs slots.Malheureusement la reprise étant plus lente que prévue, l'épidémie connaissant un net regain un peu partout dans le monde, la Commission européenne a décidé d'étendre le moratoire pour l'hiver 2020-2021.Concrètement, il est demandé aux compagnies aériennes "Dans le cas contraire, les vols devront être assurés. Pour conclure, si les avions ne sont pas remplis convenablement, les annulations devraient encore tombées par centaines et au mieux 3 semaines avant le départ.