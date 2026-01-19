Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee

Aucun navire du groupe n’a fait escale sur le site depuis avril 2025, après une première interruption déjà observée en 2024 @RCCL.
La fermeture s’inscrit dans la durée.
Royal Caribbean a annoncé l’annulation de l’ensemble de ses escales à Labadee jusqu’à la fin de l’année 2026, alors que la suspension ne portait jusque-là que sur les départs programmés jusqu’en avril prochain.
« Par excès de prudence, nous avons prolongé la suspension de nos visites à Labadee jusqu’en décembre 2026 », a indiqué un porte-parole de la compagnie. Aucun navire du groupe n’a fait escale sur ce site depuis avril 2025, après une première interruption déjà observée en 2024.
Haïti : l'escale remplacée par des ports jugés plus sûrs
Destination privée exploitée exclusivement par Royal Caribbean, Labadee est directement affectée par la dégradation durable de la situation sécuritaire en Haïti, notamment à Port-au-Prince.
Le pays est sous état d’urgence depuis mars 2024 et fait l’objet d’une alerte maximale de la part du U.S. State Department, qui déconseille tout déplacement.
Concrètement, la compagnie a procédé à une révision de nombreux itinéraires sur l’ensemble de sa flotte.
Les escales prévues à Labadee sont remplacées par des ports jugés plus sûrs et déjà bien rodés dans les Caraïbes, comme Nassau, Grand Turk, Puerto Plata, Cozumel, Costa Maya ou San Juan. Dans certains cas, Royal Caribbean a également opté pour des journées complètes en mer.
