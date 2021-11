Hôtel 4 étoiles, centre de performance : Font-Romeu veut accueillir les sportifs de haut-niveau

La Région soutient également à Font-Romeu :



- l'Hôtel Le Grand Tétras : Plus de 43 000€ mobilisés par la Région en 2021 pour la modernisation de cet hôtel 3* (rénovation des chambres, remplacement des éclairages par des éclairages moins consommateurs d'énergie) auxquels s'ajoute une aidée votée en 2019 de plus de 4 700€ pour la création d'un site web avec de la vente en ligne ainsi qu'un site mobile dédié.



- Le Chalet de L'Ecureuil Bleu : Plus de 52 000€ mobilisés par la Région en 2019 pour financer la création de 2 meublés de Tourisme 3* et de 5 chambres d'hôtes.



- l'Hôtel l'Oustalet : Aide régionale de près de 38 000€ en 2020 pour la modernisation de l'hôtel-restaurant 2* l'Oustalet (réfection des extérieurs et de la piscine, création d'un espace spa, sauna et jacuzzi).