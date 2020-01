Hôtellerie : Accor et Sabre vont lancer une plateforme unifiée

Sabre Corporation et Accor vont créer la première plateforme unifiée de réservation centralisée (CR) et de gestion d’actifs (PM) destinée au secteur hôtelier international.



Ces technologies seront réunies au sein d’une nouvelle plateforme cloud native qui sera développée et mise à la disposition des hôteliers afin de couvrir toutes les catégories d’actifs et toutes les zones géographiques.



Dans ce contexte, Accor rejoindrait la clientèle d’hôtellerie d’entreprise de Sabre, en adoptant, dans un premier temps, le système SynXis Central Reservation de Sabre, puis, à terme, cette nouvelle plateforme technologique internationale pour l’ensemble des marques et des territoires couverts par le groupe.