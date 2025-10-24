TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Hôtellerie de plein air : le SETT s'ouvre au secteur CHR en 2025 !

Hébergements insolites, innovations et IA


Du 4 au 6 novembre 2025, Montpellier accueille le SETT, Salon Européen des Tendances Touristiques. Plus de 730 exposants et 18 000 professionnels se retrouvent pour découvrir innovations, hébergements insolites et solutions durables, et préparer la saison touristique 2026.


Rédigé par le Lundi 27 Octobre 2025

Les halls A4 et B2 dévoilent une incroyable sélection d’hébergements locatifs et insolites - ©Agence Seize9
Les halls A4 et B2 dévoilent une incroyable sélection d’hébergements locatifs et insolites - ©Agence Seize9
Assurever
Du 4 au 6 novembre 2025, le Parc des Expositions de Montpellier sera le théâtre du SETT, Salon Européen des Tendances Touristiques, accueillant plus de 730 exposants et près de 18 000 visiteurs professionnels venus de toute l’Europe.

Véritable carrefour d’affaires et d’innovations, ce rendez-vous incontournable s’adresse aux acteurs du tourisme, de l’hôtellerie de plein air et du CHR, qui viennent y préparer la saison 2026.

Historiquement nommé Salon des équipements et techniques du tourisme, le SETT change cette année de nom pour refléter son envergure européenne croissante.

"Plus qu’un salon professionnel, le SETT est devenu un véritable laboratoire d’innovations pour l’ensemble du secteur touristique européen", souligne Philippe Robert, président de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air Occitanie (FHPA Oc).

SETT : un salon ouvert à tous les acteurs du tourisme

Autres articles
Si le SETT reste le grand rendez-vous des gestionnaires de campings, il s’ouvre désormais à l’ensemble des professionnels du tourisme : hôteliers, restaurateurs, responsables de collectivités ou concepteurs de projets touristiques.

Sur 60 000 m², les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations en matière d’hébergements locatifs et insolites, espaces bien-être, piscines, loisirs, restauration, espaces verts et technologies pour une gestion durable des sites.

Cette édition marque également un rapprochement entre l’hôtellerie de plein air et les métiers du CHR, avec un hall entier dédié à la restauration et une inauguration officielle le mardi 4 novembre à 11 h, réunissant la FHPA Oc et l’UMIH Occitanie.

Le SETT 2025 met l’intelligence artificielle (IA) au cœur de ses conférences, avec six sessions consacrées à ses applications concrètes dans le tourisme : relation client, communication, gestion, marketing et performance. Parmi les temps forts : Réinventer son camping avec l’IA ou L’IA au service de vos avis clients.

Sett d’Or 2025 et SETT Awards

Le Sett d’Or 2025 met à l’honneur les 63 innovations françaises et européennes qui façonnent l’avenir de l’hôtellerie de plein air et de l’accueil touristique. La présentation des nominés se déroulera le mardi 4 novembre à 18 h, à l’IA Center – Salle 1, en partenariat avec le magazine Décisions.

Le mercredi 5 novembre à 18 h, place aux SETT Awards 2025, qui récompensent la créativité et l’excellence des gestionnaires de camping dans sept catégories : Animation, Écologie, Espaces Verts, Famille-Génération, Insolite, Spot de rêve et Coup de cœur.


Lu 234 fois

Tags : montpellier, sett
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

Hôtellerie de plein air : le SETT s'ouvre au secteur CHR en 2025 !

Les stations des Pyrénées se réinventent : ce qui vous attend cette saison

Le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2026 revient au Bourget

Voyages d’Exception présente sa nouvelle collection 2026

Le Louvre : buzz, selfies et bijoux volés, symptômes d’un géant fragilisé ? [ABO]

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Saint-Maur (36))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaire expérimenté H/F - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
Distribution

Distribution

Les colonies de vacances menacées par le budget 2026 ?

Les colonies de vacances menacées par le budget 2026 ?
Partez en France

Partez en France

Les stations des Pyrénées se réinventent : ce qui vous attend cette saison

Les stations des Pyrénées se réinventent : ce qui vous attend cette saison
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Marchés de Noël : l’Allemagne, quoi d’autre ?

Marchés de Noël : l’Allemagne, quoi d’autre ?
Production

Production

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême
AirMaG

AirMaG

Le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2026 revient au Bourget

Le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2026 revient au Bourget
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Airbnb sur Chat GPT : "oui... mais !" selon Brian Chesky

Airbnb sur Chat GPT : "oui... mais !" selon Brian Chesky
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Voyages d’Exception présente sa nouvelle collection 2026

Voyages d’Exception présente sa nouvelle collection 2026
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie de plein air : le SETT s'ouvre au secteur CHR en 2025 !

Hôtellerie de plein air : le SETT s'ouvre au secteur CHR en 2025 !
Futuroscopie

Futuroscopie

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
CruiseMaG

CruiseMaG

A Malte, MSC Croisières a pu brancher deux navires à quai

A Malte, MSC Croisières a pu brancher deux navires à quai
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias