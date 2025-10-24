Hôtellerie de plein air : le SETT s'ouvre au secteur CHR en 2025 !

Les halls A4 et B2 dévoilent une incroyable sélection d’hébergements locatifs et insolites - ©Agence Seize9
Du 4 au 6 novembre 2025, le Parc des Expositions de Montpellier sera le théâtre du SETT, Salon Européen des Tendances Touristiques, accueillant plus de 730 exposants et près de 18 000 visiteurs professionnels venus de toute l’Europe.
Véritable carrefour d’affaires et d’innovations, ce rendez-vous incontournable s’adresse aux acteurs du tourisme, de l’hôtellerie de plein air et du CHR, qui viennent y préparer la saison 2026.
Historiquement nommé Salon des équipements et techniques du tourisme, le SETT change cette année de nom pour refléter son envergure européenne croissante.
"Plus qu’un salon professionnel, le SETT est devenu un véritable laboratoire d’innovations pour l’ensemble du secteur touristique européen", souligne Philippe Robert, président de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air Occitanie (FHPA Oc).
SETT : un salon ouvert à tous les acteurs du tourisme
Si le SETT reste le grand rendez-vous des gestionnaires de campings, il s’ouvre désormais à l’ensemble des professionnels du tourisme : hôteliers, restaurateurs, responsables de collectivités ou concepteurs de projets touristiques.
Sur 60 000 m², les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations en matière d’hébergements locatifs et insolites, espaces bien-être, piscines, loisirs, restauration, espaces verts et technologies pour une gestion durable des sites.
Cette édition marque également un rapprochement entre l’hôtellerie de plein air et les métiers du CHR, avec un hall entier dédié à la restauration et une inauguration officielle le mardi 4 novembre à 11 h, réunissant la FHPA Oc et l’UMIH Occitanie.
Le SETT 2025 met l’intelligence artificielle (IA) au cœur de ses conférences, avec six sessions consacrées à ses applications concrètes dans le tourisme : relation client, communication, gestion, marketing et performance. Parmi les temps forts : Réinventer son camping avec l’IA ou L’IA au service de vos avis clients.
Sett d’Or 2025 et SETT Awards
Le Sett d’Or 2025 met à l’honneur les 63 innovations françaises et européennes qui façonnent l’avenir de l’hôtellerie de plein air et de l’accueil touristique. La présentation des nominés se déroulera le mardi 4 novembre à 18 h, à l’IA Center – Salle 1, en partenariat avec le magazine Décisions.
Le mercredi 5 novembre à 18 h, place aux SETT Awards 2025, qui récompensent la créativité et l’excellence des gestionnaires de camping dans sept catégories : Animation, Écologie, Espaces Verts, Famille-Génération, Insolite, Spot de rêve et Coup de cœur.
Publié par Amelia Brille
