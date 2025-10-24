Hôtellerie de plein air : le SETT s'ouvre au secteur CHR en 2025 !

Le Sett d’Or 2025 met à l’honneur les 63 innovations françaises et européennes qui façonnent l’avenir de l’hôtellerie de plein air et de l’accueil touristique. La présentation des nominés se déroulera le mardi 4 novembre à 18 h, à l’IA Center – Salle 1, en partenariat avec le magazine Décisions.



Le mercredi 5 novembre à 18 h, place aux SETT Awards 2025, qui récompensent la créativité et l’excellence des gestionnaires de camping dans sept catégories : Animation, Écologie, Espaces Verts, Famille-Génération, Insolite, Spot de rêve et Coup de cœur.

