Hôtels Circuits France : "La France va s'installer dans les agences de voyages, nous y croyons !"

TourMaG.com - La destination France est mise à l’honneur, pensez-vous qu’Hôtels Circuits France a une carte à jouer auprès des agences qui n’ont peut-être pas toutes l’habitude de vendre la France à leurs clients ?



Corinne Giorgiutti : Oui nous y croyons ! Hôtels Circuits France est connu et reconnu par les autocaristes et certaines agences spécialistes des groupes.



Toutefois nous pensons que de nouvelles agences de voyages pourraient s'intéresser à nous pour répondre aux demandes de leurs clients sur la France.



Le contexte, lié à la pandémie de Covid-19, va amener les agences de voyages à proposer davantage la France. L'Hexagone va certainement s'installer dans les agences, alors qu'elle y était absente.



Notre pays est un terrain merveilleux avec des territoires et des identités très diverses. Elles ont réellement une carte à jouer en s'appuyant sur des hôtels qui connaissent parfaitement leur région.



Sans oublier les incontournables, les programmes peuvent s'agrémenter de visites ou de découvertes hors des sentiers battus. Et nos hôtels savent très bien trouver ces pépites et ces éléments originaux.



Les professionnels du tourisme peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu et Hôtels Circuits France s'inscrit complètement dans cette optique.