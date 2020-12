I. USAV, SNABV, SNAV, EDV… Retour sur 75 ans d’histoire syndicale du tourisme

Dans l’après-guerre, les représentants des agences de voyages sont des hauts fonctionnaires, grands commis de l’État.



Le 1er novembre 1945, le député Michel Junot est nommé chef de cabinet du Commissaire général au tourisme. Il est le président-fondateur de l’USAV.



René Margot Noblemaire, fils d’un député administrateur des Chemins de Fer PLM, lui-même à la tête de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits, lui succède (1950-1954).



Que Monsieur Dumont, président de l’USAV de 1961 à 1963, me pardonne. Après recherches dans les archives à disposition et l’excellent Google, je n’ai rien trouvé sur lui. Seulement un nom et deux dates. Gageons qu’il fut un grand commis de l’État.



En 1954, un Conseiller commercial de France, Jean Schloesing, est "porté par ses collègues à la présidence de l’USAV" dit la presse spécialisée de l’époque. Après vingt ans de mission en Europe Centrale et aux Etats-Unis, il est nommé administrateur de l’Agence Havas, puis président de Havas tourisme.



Il y a 65 ans, il déclarait en termes choisis : "Le voyage n'est plus aujourd'hui le privilège de l'oisif opulent mais le nécessaire délassement du travailleur à quelque classe sociale qu'il appartienne. Il est lié en quelque sorte à la notion de "citoyenneté" : le billet de voyage est devenu pour beaucoup ce qu'était symboliquement le bulletin de vote il y a un siècle [...] L’agence de voyages doit lutter contre un préjugé : beaucoup supposent encore que le recours à ses services implique des frais supplémentaires alors qu'en réalité il n'en est rien. Il existe encore des préjugés contre le transport aérien qui est resté, dans l'esprit d'un grand nombre, un moyen de voyager réservé aux millionnaires et aux "risque-tout".



Et à propos des formalités administratives, visas et passeports : "ne serait-il pas souhaitable de revenir au régime antérieur à 1914 où deux pays seulement dans toute l'Europe - la Russie et la Turquie - exigeaient un passeport" .