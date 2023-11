IA : Comment le Club Med utilise cette technologie ?

L'intelligence artificielle générative, alimentée par une collection substantielle de données, nous fait entrer dans une nouvelle ère d'innovations.



Grâce à l'IA générative, nous sommes en mesure de renforcer l'ensemble de nos piliers stratégiques,

ne cesse de défrayer la chronique et nombreuses sont les entreprises à s'emparer du sujet.D'ailleurs, les professionnels du tourisme ont été tancés dernièrement Olivier Roche ou encore Mounir Mahjoubi.Pour ne pas être totalement dépassés, par une technologie qui se renouvèle et innove à grande vitesse, les acteurs de l'industrie doivent monter très vite dans le train, sous peine de ne plus pouvoir raccrocher les wagons.Si OpenAI a fait le buzz, il y a maintenant un an, avec ChatGPT, la marque au trident a mis en place une stratégie IA générative, dès mars 2023." a commenté Quentin Briard, le directeur général Digital et Technologies du Club Med.