ILTM : Marriott annonce son 500e hôtel de luxe

Alors que la demande de voyages de luxe etsur-mesure explose,, a d'ailleurs fait valoir Tina Edmundson.Grâce à ses prestigieuses marques, le groupe Marriott peut espérerPrenons l'exemple de sa marque Ritz-Carlton Reserve. Elle vient d'introduire son sixième lieu d’exception avec Rissai Valley, a Ritz-Carlton Reserve, en Chine continentale. Cet établissement a été conçu pour refléter la culture tibétaine et honorer la magnifique région de Jiuzhaigou, une vallée spectaculaire située aux abords du plateau Qinghai-Tibet dans la province de Sichuan.Prenons aussi lequi a ouvert cette année au Kenya, s'inscrivant sur le segment du lodge de safari de luxe. Nul doute que ces établissements sont inspirés par l’approche de bien-être holistique de J. Willard "J.W."Marriott, le fondateur de la société mère (Marriott Corporation) du groupe hôtelier Marriott. Conçues comme des havres de paix, les propriétés Marriott entendent en effetPrenons enfin sa marque W Hotels qui, elle, entend répondre aux attentes de la prochaine génération de voyageurs de luxe. En témoigne le, un hôtel urbain au design soigné.De ces ambitions témoignent également les déclarations de Jenni Benzaquen première vice-présidente Senior du Ritz-Carlton et St. Regis Hotel & Resorts :Et d'ajouter :