ILTM : l'optimisme du monde du luxe s’affiche à Cannes

Malgré le paysage pour le moins contrasté de l’économie mondiale décrit, dans la foulée, par Merryn Somerset Webb, UK Editor, chargée de la première intervention de la soirée d’ouverture,Ce qui ne l’empêche pas, bien au contraire, de prendre en compte les nouvelles attentes de la clientèle haut de gamme, demanderesse d’à part, de plus en plus attentive à la qualité des offres, mais aussi àqui leur sont proposées.Dans ce contexte,est déjà - et va devenir bien davantage encore - une exigence des voyageurs à fort pouvoir d’achat.TJ Abrams, vice-président Globalwellbeing du groupe Hyatt, a présenté un paysage en pleine évolution. Il apparaît en effet qu’un nombre croissant de voyageurs sont déjà enclins à réserver des voyages incluant une offre bien-être et qu’ils seront de plus en plus nombreux à le faire demain, y compris quand ils partent en vacances en famille avec des enfants.Les exigences de ces voyageurs seront aussi de plus en plus précises, qu’il s’agisse d’immersion dans la nature, de prestations de bien-être personnalisées, ou même d’évaluation de leur état de santé.D’ailleurs, aujourd’hui déjà, 35% des voyageurs à fort pouvoir d’achat se disent