Idées RSE : 5 actions à mettre en place en novembre ! 🔑

Vous cherchez des idées pour intégrer des actions de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans votre entreprise en novembre ? Vous êtes au bon endroit !La RSE, c’est bien plus qu’un concept. C’est devenu un axe stratégique incontournable pour toute entreprise désireuse de concilier performance économique, engagement social et respect de l’environnement.Et dans le secteur du tourisme, adopter volontairement une démarche RSE, devient indispensable pour renforcer votre image de marque, fidéliser vos clients, et réduire votre empreinte carbone !Vous n’êtes pas encore sûr·e de ce que vous pourriez mettre en place ce mois-ci ? Ne cherchez plus ! Novembre est rempli d'événements pour engager vos équipes et vos clients. Voici quelques idées pour passer à l’action et marquer les esprits.